Yaklaşık 600 liralık OGS ‘depozitosu’ iade edilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazları için ödenen 40 dolarlık (585 TL) güvence bedelinin cihaz sahiplerine iade edilmeyeceğini açıkladı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin kullanıcı OGS cihazlarını alırken yaklaşık 40 dolarlık ‘güvence bedeli’ ödemişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart’tan itibaren köprü ve otoyol gişelerinde OGS’yi kaldırıp yerine Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) getirmişti.

Yeni sistemin ardından cihaz bedelinin iadesi için bankalara başvuran vatandaşlara, bankalardan verilen yanıtta “Ödediğiniz depozito değil, cihaz bedeli” denmişti. Tepkiler üzerine bakanlık yetkilileri “Cihaz bedeli geri de verilebilir, HGS hesabında bakiye olarak kullanımına da açılabilir. Ama gecikmeksizin, bu durumla ilgili vatandaşlarımız bilgilendirilecek” demişti.

DW Türkçe’den Eray Görgülü’nün haberine göre CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, OGS cihaz bedeli konusunu Meclis gündemine taşıdı.

Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Bulut, söz konusu bedelin iade edilip edilmeyeceğini sordu.

Karaismailoğlu, soru önergesine “OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeliyle OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecektir” yanıtını verdi.

Karaismailoğlu, hesap açılışı sırasında alınan depozitonunsa iade edileceğini belirtti. Bakan, OGS hesaplarında kalan bakiyeyle ilgili de, OGS cihazının iptal tarihi öncesindeki tarihlere ait OGS geçişlerinin hesaptaki bakiyeden tahsil edildikten sonra iade edileceğini söyledi.

Bulut: Ödenmeyen toplam miktar 700 milyon TL’yi aştı

Hesap açılışı sırasında alınan depozitonun çok düşük bir miktar olduğuna dikkat çeken Bulut, asıl iade edilmesi gereken paranın 40 dolar tutarındaki cihaz depozitosu olduğunu söyledi. Bu şekilde 1 milyon 200 bin vatandaşın mağdur olduğunu kaydeden Bulut, ödenmeyen toplam miktarınsa 700 milyon TL’yi aştığını kaydetti.

‘Paranın üzerine konmak için’

Bulut, “1 milyon 200 bin kişi ödemiş olduğu depozito ücretini geri alamayacak. OGS ve HGS ürünleri arasındaki farkı iade etmeyerek, göz göre göre vatandaşı kazıkladılar. Paranın üzerine konmak için şimdi de kelime oyunlarına başladılar” dedi. Yıllardır OGS cihazı için alınan bedelin ‘depozito ücreti’ adı altında toplandığını kaydeden Bulut, “Şimdi de bize verilen yanıtta depozitonun adı cihaz bedeli oldu. Bu yolla bankaların vatandaşın parasına çökmesine göz yumuyorlar” dedi.