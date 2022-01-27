Yakında simit de yenemeyecek: Martta 5 lira

Son dönemde hızla artan maliyetler nedeniyle fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4 lira daha sonra da 5 lira olacak.

Türkiye genelinde simit fiyatları ortalama 3,5 lira. Ancak maliyetlerinin artarak dolara endeksli hale gelmesi, fiyatlarda artışın önünü açıyor.

Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gönderilen yazıda, “50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı” dendi ve zam istendi.

Esnaf zor durumda

Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, şunlar kaydedildi: “Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.”

Simit ve unlu mamullerde kullanın ek malzemelerin fiyatlarındaki artışa da dikkat çekilerek, 25 kg susamın 850 lira, 50 kg unun 390 lira ve bir koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Yüzlerce esnaf kepenk indiriyor

Sözcü’den Veli Toprak’a konuşan Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, pandemi dolayısıyla yüze yakın simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, “Böyle giderse yüz işyeri daha kapanacak. Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse ‘can havliyle’ çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi.