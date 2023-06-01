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Yaramazlara biraz batar!

Yakılıp yol kenarına atılan iki cesedin kimlikleri belirlendi

Konya’nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılarak yol kenarına bırakılmış iki cesedin kimlikleri belli oldu.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Konya-Ankara kara yolunun 125’inci kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs’ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.’ye (44) ait oldukları tespit edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

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