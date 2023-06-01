Yakılıp yol kenarına atılan iki cesedin kimlikleri belirlendi

28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ‘muhasebenin’ başladığı CHP’de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu istifalar kabul edildi. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı, 4,5 saat sürdü. MYK üyeleri sorumluluk alanlarına göre yaşanan eksikliklere dair bilgilendirmeler yaparken, kendilerine dair de değerlendirmelerde […]