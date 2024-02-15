Yabancı yatırımcının ocakta en çok aldığı ve sattığı hisseler

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar ocakta net 236,5 milyon dolar alım yaptı. Koç 77,7 milyon dolarla en çok alım yapılan hisse olurken Sasa Polyester 50,5 milyon dolarla en çok net satış yapılan hisse oldu.

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Bloomberg HT’nin derlemesine göre yabancı yatırımcının ocakta en çok sattığı hisseler şunlar oldu:

Sasa Polyester (50,5 milyon dolar)

Garanti Bankası (39,3 milyon dolar)

İş Bankası (28 milyon dolar)

Tüpraş (18,7 milyon dolar)

Turkcell (18,3 milyon dolar)

Alfa Solar (17,8 milyon dolar)

Borusan (17,7 milyon dolar)

Türk Traktör (14,2 milyon dolar)

Vestel (12,7 milyon dolar)

Şişecam (9,73 milyon dolar)

Yabancı yatırımcının en çok aldığı hisselerse şunlar: