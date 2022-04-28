Yabancı yatırımcı halka arzlara da uzak kaldı

Bu yıl 15 halka arz tamamlandı ve büyüklüğü 6 milyar liraya geldi. Ancak yabancı yatırımcıların Türkiye hisse senedi piyasasına uzak kalmaları halka arzlarda da kendini gösterdi.

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Geçen yıl 52 halka arzın toplam büyüklüğü 21,7 milyar liraydı. Bazı şirketler dışında yabancı yatırımcı halka arzlara ilgi göstermemişti.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın aktardığına göre bu yılki 15 halka arzın 10’unda yabancılar kurumsal veya bireysel katılırken, 217,3 milyon liralık pay aldı. 6 milyar liralık büyüklüğün sadece yüzde 3,6’sı yabancı yatırımcıdan geldi.

İlk çeyrekte çıkış 1 milyar dolar

Yabancı yatırımcı son dört yılda Türkiye hisse senedi piyasalarından yaklaşık 9 milyar dolara yakın yatırımı çıakrdı. Borsa İstanbul’da martta yatırımcılar nette 506,8 milyon dolarlık hisse sattı. İlk çeyrekteyse yabancılar 46,2 milyar dolarlık pay aldı, 47,2 milyar dolarlık sattı. Böylece net satış 991 milyon 66 bin 963 dolar oldu.

Yabancı yatırımcı ocakta 267,3 milyon dolar, şubatta 217 milyon dolarlık net pay satmıştı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yılbaşından beri 15 Nisan’la biten hafta itibariyle hisse senedinde 1 milyar 23 milyon dolar, DİBS’te 910 milyon dolar ve ÖST’de 5 milyon dolarlık net satışla yabancılar toplamda 1 milyar 937 milyon dolar çekti. 15 Nisan’la biten haftada, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki payı yüzde 36,8 seviyesindeydi. Dün itibariyle yabancı yatırımcının borsadaki payı yüzde 36,74 oldu.