‘Yabancı hasta’ya apar topar ‘düzeltme’

Türkiye’de 7 bin ‘yabancı hasta’ya ücretsiz tedavi imkanı öngören düzenlemede ‘düzeltme’ yapıldı. Sağlık Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı’na göre bu yabancı hastalar Filistinli.

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Resmi Gazete’nin 10 Mayıs sayısında yayınlanan cumhurbaşkanı kararına göre Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Türkiye’de 7 bin yabancının hastanın tedavi giderleri karşılanacak. Karara göre tek şart tedavinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumları ve devlete ait üniversite hastanelerinde yapılması.

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‘Küresel sağlığı katkı‘

Düzenleme tepkilere yol açınca ilk açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Kararın, mülteci ya da geçici korumadaki kişilerle bir ilgisi bulunmadığı, söz konusu hastaların bir kısmının Filistinli olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde bir ‘cazibe merkezi‘ne dönüştüğü vurgulanan açıklamada şöyle dendi: “Türkiye başta Filistin olmak üzere savaş, deprem, sel, yangın gibi istenilmeyen durumlarda tedaviye ihtiyaç duyanlara karşı insani yardım faaliyetleri yürüterek küresel sağlığa katkı sağlamaktadır. Bahse konu hasta grubu, ülkemizde yürütülen sağlık diplomasisi faaliyetleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır.”

‘Kamuoyu manipüle ediliyor’

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi de X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları söyledi: “Kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”