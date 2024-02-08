X’in alternatifi: Bluesky tüm kullanıcılara açıldı

Şimdiki adı X olan Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından desteklenen Bluesky halka açıldı. Daha önce davetiye sistemiyle üye olunabiliyordu.

Platformun açılmasıyla kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı.

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Daha önce Bluesky’ya katılabilmek için davetiyeye ihtiyacı vardı. Bu da mevcut bir üyeden davetiye talep etmek anlamına geliyordu.

Bluesky, bu davetiye döneminin siteye moderasyon araçları ve diğer özellikleri kurmak için zaman kazandırdığını söyledi.

Bluesky, Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği Twitter’a benziyor. Bu platformda henüz kullanıcılar arasında doğrudan mesajlaşma yok. Kişiselleştirme seçeneğiyse daha fazla.

Platform halka açılmasıyla beraber 850 binden fazla kullanıcı kazandı. Böylece toplam kayıt sayısı 4 milyonun biraz üzerine çıktı.

Yeni kullanıcı sayısındaki artış, Twitter’da 2019’da şirket içi bir proje olarak başlayan platform hakkında hâlâ büyük bir merakın olduğunu gösteriyor.