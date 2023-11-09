WSJ: Mısır ABD’nin Gazze teklifini reddetti

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin savaştan sonra Filistin Otoritesi (PA) yönetimi devralıncaya kadar Gazze’deki güvenliği yönetme yönündeki öneriyi reddettiği bildirildi.

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Wall Street Journal’ın (WSJ) üst düzey Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberine göre öneri CIA Direktörü William Burns’ın salı günü el Sisi ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kamil ile Kahire’de yaptığı toplantıda sunuldu.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre El Sisi, Mısır hükümetinin ‘Gazze Şeridi sınırında güvenliğin korunmasına yardımcı olması nedeniyle Hamas’ın ortadan kaldırılmasında bir rol oynamayacağını’ belirtti.

Sky News Arabia muhabirine göre Mısırlı kaynaklar, el Sisi’nin Gazze Şeridi’nde ‘İsrail varlığını’ reddettiğini doğrulayarak, Kahire’nin ayrıca bölgede NATO veya herhangi bir yabancı kuvvetin varlığını da istemediğini ekledi.

Netanyahu’nun açıklaması endişe yarattı

Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze’nin güvenliğini ‘belirsiz bir süre’ boyunca yöneteceğini açıkladı. Bu, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal edeceğine yönelik endişelere yol açtı.

ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal etmesine ve Filistin nüfusunun başka bölgeye taşınmasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’i savaş sonrası Gazze’yi işgal etmemeye çağırdı ancak ‘geçiş dönemi’ olabileceğini söyledi. Washington, Gazze’nin yeni dönemde Hamas’ın kontrolünde olmasını istemiyor.