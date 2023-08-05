Witcher serisinin yeni kitabı geliyor

Oyuna ve diziye uyarlanan efsane Witcher serisinin yazarı Andrzej Sapkowski, aynı serinin başka bir kitabı üzerine çalıştığını söyledi.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre hayranlarla yapılan bir canlı yayında konuşan Sapkowski, “Evet, yeni bir Witcher kitabı üzerinde gayretle çalışıyorum” dedi.

Sapkowski, kitabın hikayesiyle ilgili herhangi bir ipucu vermedi. Ancak Sapkowski daha önce ‘devam hikayelerinden’ bahsetmişti.

Sapkowski’nin birçok kez söylediği gibi, 24 yıl önce yayımlanan ‘Gölün Hanımı’ ile ana Witcher hikayesi sona erdi. Sapkowski’nin o zamandan beri yayımladığı kitaplar gibi, Sapkowski’ye göre Witcher’ın hikayesindeki diğer her şey ya bir yan hikaye ya da bir ön bölüm olmaya devam edecek. Bu yüzden ana serinin devamı için umutlanılmamalı.

Kitap çok uzakta görünmüyor. Sapkowski “Bir yıl sürebilir ama daha fazla değil” diyerek zamanlama konusunda iyimserliğini gösterdi. Ancak İngilizce ve diğer dillere çevirinin ne zaman geleceği belli değil.

Sapkowski en son 2013’ten Witcher’la ilgili kitap yazmıştı.