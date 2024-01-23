WhatsApp’tan paylaşım özelliği

WhatsApp kullanıcılara AirDrop ya da Nearby Share benzeri bir özellik sunmayı hazırlıyor.

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Fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı seven herkes AirDrop’u çok sıklıkla kullanıyor. WABetaInfo’ya göre WhatsApp da bu özelliğe benzeyen ve ‘dosya paylaşımı’ adını verdiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik şu anda Google Play Store’da bulunan en son WhatsApp Beta sürümünde (2.24.2.20 güncellemesi) test ediliyor. Ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

Bu özellik hayata geçtiğinde WhatsApp kullanıcıları yakınlarındaki herkese dosya gönderebilecek. Mashable Türkiye‘nin aktardığına göre dosyayı alacak kişinin talebi aktive etmek için cihazını sallaması yeterli olacak.