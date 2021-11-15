WhatsApp’ta gizlilik ayarları kişiselleşiyor

WhatsApp, gizlilik ayarlarında değişikliğe gidiyor. Kullanıcıların bilgilerini kime göstermek istediği kişiselleşecek.

Fotoğraf: Reuters

WABetaInfo’da yer alan ‘sızıntı’ habere göre uygulamaya kullanıcıların profil fotoğrafını, en son ne zaman girdiğini ve ‘hakkında’ kısmını kimlerin görebileceğini seçebilmesini sağlayacak yeni özellikler geliyor.

Beta aşamasındaki geliştirmeyle ‘harici kişilerim’ özelliği de geliyor. Böylece ‘herkes’, ‘kişilerim’, ‘hiç kimse’ seçenekleri olacak. Tıpkı Instagram’daki ‘yakın arkadaşlar’ uygulamasına benzer bir şekilde bu özellikle kimin ne görebileceği seçilebilecek.

Diğer yandan masaüstü versiyonu için ‘fotoğraf düzenleme’, ‘konuşma metnine uygun hızlı çıkartma seçebilme’, ‘uçtan uca şifreleme’, ‘çevrimdışı mesajlaşma’ gibi özelliklerin güncellemesi de yolda.