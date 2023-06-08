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Yaramazlara biraz batar!

WhatsApp’a Telegram benzeri ‘kanal’ özelliği geliyor

Meta, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a, Telegram’dakine benzer ‘kanal’ özelliğinin getirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Telegram’daki ‘kanal’ uygulaması sayesinde sınırsız kişiye özel paylaşım yapılabiliyor. Dileyen kişiler bir kanal açıp kanalı takip edenlere özel paylaşımlarda bulunabiliyor.


Bunun bir benzeri de Whatsapp’a geliyor.

Meta’nın duyurusuna göre bu özelliğe ilk olarak Kolombiya ve Singapur’daki kullanıcılar erişecek. Önümüzdeki aylarda da diğer ülkelere de genişletilecek.

Meta, bu sayede kullanıcıların hobileri, spor takımları ve siyasilerden gelen güncellemeleri takip edebileceklerini söyledi.

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