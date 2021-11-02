WhatsApp, mesaj silme süresini uzatıyor

Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet platformu WhatsApp’ın son Android beta sürümünde, ‘Herkesten sil’ özelliği için süre sınırının uzatılması planlanıyor.

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Uygulama, mesajları herkesten silmeye olanak sağlayan özelliğini yıllar önce kullanıma sunmuştu. WhatsApp’tan mesaj silme özelliğinin süre sınırı da bulunuyordu. Bu sınır ilk yedi dakika olarak ayarlanmıştı. Bir süre sonra ise bu sınır bir saatten fazlaya çıkarılmıştı.

Şimdi şirket, yeni özelliğin süresini uzatacak. Sürenin ne olacağı henüz belli değil.