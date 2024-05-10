Warner Bros duyurdu: ‘Yüzüklerin Efendisi’nin yeni filmi 2026’da gösterime girecek

Gişe rekortmeni film serisi ‘Yüzüklerin Efendisi’ beyazperdeye geri dönüyor. Yapımcılığını Peter Jackson üsteleneceği filmin yönetmen koltuğunaysa ‘Yüzüklerin Efendisi’ ve ‘Hobbit’de Gollum karakterini canlandıran Andy Serkis oturacak.

Fotoğraf: IMDB

The Guardian‘ın haberine göre yapım şirketi Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi devam filmlerinin ilki olan ‘The Hunt for Gollum’un yönetmenliğini ve başrolünü Serkis’in üstleneceğini duyurdu.

Şirket CEO’su David Zaslav filmin ‘şu anda senaryo geliştirme aşamasında’ olduğunu ve Jackson’ın filmin yazarları Fran Walsh ve Philippa Boyens’la birlikte ‘yolun her adımında yer alacağını’ söylemişti.

Yapımcı Jackson, yazarlar Walsh ve Boyens serinin dönüşü hakkında “Gıcık Gollum’la yarım kalmış bir işi olan iyi dostumuz ve işbirlikçimiz Andy Serkis’la Orta Dünya’ya geri dönmek bir onur ve ayrıcalıktır” dedi.

Serkis’se filmi “Değerli, sevgili dostlarım, Orta Dünya’nın olağanüstü ve eşsiz koruyucuları Peter, Fran ve Philippa’yla bir kez daha bilinmeyene doğru yola çıkma zamanı geldi” sözleriyle duyurdu.

Warner Bros, Şubat 2023’te Yüzüklerin Efendisi serisine dönme planları yapmaya başladı. Filmin uyarlandığı romanlar yazar John Ronald Reuel Tolkien’e ait. Şirket Tolkien’in telif haklarının çoğuna sahip olan İsveçli oyun şirketi Embracer Group’la görüşmüştü. Warner Bros görüşmeden sonra Tolkien’in orijinal kitaplarına dayanan birden fazla film için anlaşma yaptığını belirtti.