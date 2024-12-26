Wali Petrol Limited Şirketi'ne iki ilde petrol arama ruhsatı verildi

Wali Petrol Limited Şirketi’ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Erzincan ve Erzurum illerini kapsayan sahalarda petrol arama ruhsatı verdi.

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MAPEG’in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi’ne Erzurum ve Erzincan il sınırları içerisindeki 14 bin 836 ve 14 bin 837 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı 292281 sicil numaralı Wali Petrol Limited Şirketi’nin merkezi Beyoğlu ilçesinde.

Diyarbakır’da petrol arama için kamulaştırma kararı

MAPEG, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde petrol arama faaliyetleri kapsamında iki farklı alan için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yararına kamulaştırma kararı aldı.

Kayapınar Hazro-4 kuyusu için ARİ/TPO/K/4857 petrol işletme ruhsatı kapsamında Diyarbakır’ın Sur ilçesi Konakcı köyünde 17 bin 632,06 metrekarelik bir alanın ve Dereboyu-1 kuyusu içinse AR/TPO/K/L43-c1,c2 pafta numaralı arama ruhsatı kapsamında Ergani ilçesi Dereboyu Mahallesi’nde toplam 20 bin 616,6 metrekarelik bir alanın kamulaştırılmasına karar verildi.