Wagner krizi: Moskova ve iki bölgede ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi

Rusya’nın başkenti Moskova ve iki bölgede Rus paralı asker şirketi Wagner krizi nedeniyle ‘terörle mücadele operasyonu’ rejimi ilan edildi.

Wagner savaşçıları. Fotoğraf: AA

Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesinin Enformasyon Merkezi’nin açıklamasında ‘terörle mücadele önlemlerinin alındığı’ bildirildi. Açıklamada, “Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildi” dendi.

Rostov bölgesinin ardından Voronej bölgesinde de toplu etkinlikler askıya alındı. Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki durumun ‘istikrarlı olduğunu’ belirten Gusev, halkı ‘sakin ve soğukkanlı’ olmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Prigojin, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti. Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bunun yanında Wagner, bu sabah güney şehri Rostov’u ele geçirmişti. Prigojin, Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gelip onunla görüşmedikçe Wagner güçlerinin şehri ablukaya almaya ve Moskova’ya hareket etmeye devam edeceğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’se, Wagner’in ‘ihanet’ içinde olduğunu belirterek ‘cezalandırılacaklarını’ kaydetmişti.