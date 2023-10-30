Volkan Demirel’e ‘Fenerbahçe-Sevilla maçı’ sorusu

Türkiye Milli Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, yardım amaçlı katıldığı Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’i arayarak 2008’deki Fenerbahçe-Sevilla maçıyla ilgili soru sordu.

Fotoğraf: Twitter/ATV

Güneş ödülü 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden ve hayali ‘Zehra Güneş olmak’ olan Ceren Topal’ın takımı Hatayspor’a bağışlayacak.

Yarışma sırasındaysa ilginç bir an yaşandı.

Güneş, 200 bin liralık soruda takıldı. Soru şöyleydi: “2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkma mücadalesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca ne olmuştur?”

Milli voleybolcu, telefon jokerini kullanarak söz konusu maçta Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel’i aradı. Demirel’se soruyu “Fenerbahçe kalecisi yani ben üç penaltı kurtarmışımdır” diyerek yanıtladı.

#Milyoner'de Volkan Demirel sürprizi! Milli voleybolcu Zehra Güneş, jokerini doğru kullandı.

2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?#ŞampiyonlarAtvde pic.twitter.com/RbZDsVS2Ns — atv (@atvcomtr) October 29, 2023

Demirel, Güneş soruyu cevapladıktan sonra yayına yeniden bağlanarak maçla ilgili şunları söyledi: “O maçı 3-2 aldık. Ama 2-0 yenik duruma düştüğümüzde, ilk maçımızın 3-2 bittiği için ben maçın tamamen 3-2 bitmesine konsantre olmuştum. Açıkçası yenilelim ve maç penaltılara kalsın… Kendimi affettirmek istemeyi çok istemiştim. Maçın içerisinde sadece bunu düşündüm. Dua ettim. Sonra da maç penaltılara kaldı ve üç tane penaltı kurtardım. Benim için de çok özel bir akşam oldu.”

Fenerbahçe, penaltılarla Sevilla’yı eleyerek bir üst türe çıkmıştı.