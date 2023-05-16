Vodafone 11 bin kişiyi işten çıkartacak

Britanya merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone üç yıl içinde, dünya genelinde 11 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Geçen ay Vodafone’un yeni CEO’su olan Margherita Della Valle, büyüme ve gelirin düşeceğini öngörürken, şirket yapısının basitleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Reuters’ın haberine göre bu amaç doğrultusunda üç yıl içinde, dünya genelinde 11 bin kişi işten çıkarılacak.

Şirketin dünya genelinde yaklaşık 100 bin çalışanı bulunuyor. Yüzde 11’ine denk gelen yeni işten çıkarmalar şirket tarihinin en büyük işten çıkarması olacak.

Vodafone kısa süre önce de büyük bir pazara sahip olduğu İtalya’da bu yılın başlarında bin kişiyi işten çıkarmıştı. Vodafone’nun Almanya’da da yaklaşık 1300 kişiyi işten çıkarmak istediği de iddia edilmişti.

İşten çıkarma dalgası

Pandemi sırasında çalışan sayılarını yükselten teknoloji şirketleri, gelecekteki mali belirsizlikle ilgili endişelere yanıt olarak çalışanlarını işten çıkarıyor.

Facebook ve WhatsApp’ın ana şirketi Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, geçen kasımda şirketin dünya çapındaki personelinin yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkaracağını söylemişti. Bu oranın 11 binden fazla çalışana denk geldiği tahmin ediliyor.

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da ocakta, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Bu şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası.

Microsoft da yine ocakta çalışanlarının yüzde 5’ini (yaklaşık 11 bin kişi) işten çıkartacağını duyurmuştu.