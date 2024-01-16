VitrA Karo fabrikası ‘geleceğin üretim tesisi’ seçildi

VitrA Karo’nun Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ‘geleceğin üretim tesisleri’ne yer verdiği ‘Küresel Deniz Feneri Ağı‘na (Global Lighthouse Network | GLN) alındı.

WEF’nin her yıl İsviçre’nin Davos kentinde siyaset, ekonomi ve iş dünyasının en etkili liderlerine ev sahipliği yaptığı zirve 15 Ocak’ta başladı.

Zirvenin ilk gününde, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne (AB) karo seramik dışsatımında en önde yer alan VitrA Karo, adını dünyanın Endüstri 4.0 şampiyonları arasına da yazdırdı.

Bu yıl 21 yeni katılımla, dünya çapında toplam 153 tesisin yer aldığı GLN, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürerek Endüstri 4.0 teknolojilerini geniş ölçekte uygulamada lider bir yaklaşım ortaya koyan üretim tesislerinden oluşuyor. VitrA Karo, dünyanın Endüstri 4.0 liderleri arasına adını yazdıran ilk karo seramik üreticisi.

Alkışlar VitrA Karo’ya

Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah (sağda) ve VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan aldı.

‘Adımızı şampiyonlar ligine yazdırdık’

Ödül töreninde Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah şunları söyledi: “65 yıllık birikime sahip köklü VitrA markası, bugüne kadar kendini yenileyerek, inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirliğe yatırım yaparak geldi. Bundan sonra da kendi deneyimlerimizi ağın diğer üyelerine aktarırken, GLN’de edindiğimiz deneyimleri de Eczacıbaşı kuruluşları ve diğer sektör liderleriyle paylaşacağız. Kendi adıma, topluluğumuz adına ve ülkem adına, bu ödülü çok gurur verici buluyorum. Adımızı şampiyonlar ligine yazdıran tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.”

‘Yeni bir iş yapma şekli‘

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan da şöyle konuştu: “Dünya çapında bir ödülle taçlandırılan başarımız, sonu olan bir yatırım değil, uzun soluklu bir yolculuk, yeni bir iş yapma şekli. Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle, akıllı teknolojilerin rüzgarını arkamıza alarak ülkemiz ve dünyanın geleceği için katma değer üretmeye devam edeceğiz.”

Ödül getiren üretim tesisi

VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markalarıyla başta Türkiye ve Almanya olmak üzere 90’a yakın ülkede faaliyet gösteren VitrA Karo’nun, dünyanın ilk karo seramik şirketi olarak WEF’in GLN ağına dahil edilmesini sağlayan üretim tesisi, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alıyor.

Yılda 30 milyon metrekare karo üretim kapasitesine sahip tesisteki süreçlerde geçmişte toplanan verilerle en ideal çalışma parametrelerini yapay zekayla belirleyen, veri analitiği ve Endüstri 4.0 yaklaşımlarıyla enerji verimliliği ve ıskarta azaltımı sağlayan, böylece sürdürülebilirliğin yanı sıra dijital dönüşüme katma değer yaratan nesnelerin interneti uygulamasını oluşturan bir program yürütülüyor.

Program kapsamında, servis seviyesini ve rekabet avantajını artırmak için gelişmiş bir dijital dönüşüm yol haritası uygulandı. Akıllı dijital çözümler aracılığıyla işlem ve üretim kontrolünü iyileştirmeye odaklanan bu stratejik girişimin sonucunda, genel ekipman etkinliğinde yüzde 20’ye varan oranda iyileşme sağlanırken, atıkların yarıdan fazlası azaltıldı ve enerji tüketiminde yüzde 15’e yakın düşüş elde edildi.