Veysel Ulusoy: Neden, ekonomiyi yönetenlerin başarısızlığı

Denetim, özellikle gıda sektöründe sıkışan üretici ve dağıtıcıyı boğar. Girdi maliyetleri ile boğuşan üretici ve lojistik giderlerini doğal olarak ürüne yansıtan marketlerin etiketleri sürecin sonucunu göstermektedir, nedenini değil…

Neden, ekonomiyi yönetenlerin başarısızlığıdır. Yüksek enflasyon oranlarını gösteren verileri sanki yokmuş gibi ilan etmek, bir günde gübreye gelen yüzde 25-50 arası zammı görmemek, köprü geçiş ve yol ücretlerini dövize bağlamak, enflasyonun nereye gittiğini gösteren birkaç örnektir.

Veysel Ulusoy’un yazısı