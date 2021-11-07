Veysel Ulusoy: Mutfaktaki yangını propagandayla söndürmek olanaksız

Halkın omuzlarındaki en büyük yükü oluşturan enflasyon sorunu ise belki de en canlı örneğidir bu sürecin…

Önceleri ekonomide, sunulan fiyat artış hızlarının çok da fazla olmadığı algısı yaratıldı. Belirli bir süre sonra mutfaktaki yangının artması ve üretim maliyetlerindeki fahiş yükselişlerin en derinden hissedilmesi ile yeni bir senaryo ortaya atıldı. Bu sahnede tamam, fiyatlarda yükselme mevcut, bunun farkındayız ama bir bakın küresel ekonomilere, orada da enflasyonun ne kadar yükseldiğini görürsünüz tarzı yaklaşımlarla Türkiye’nin fiyat verilerini normalleştirme çabaları ortaya çıktı.

Örnekleri çoğaltmak mümkün ama ortada bir gerçek var: Propaganda ve/veya algı oluşturma, siyasal süreçte, kısa ve orta vadede etkin sonuçlar ortaya çıkarabilir ama mutfaktaki yangını propaganda ile söndürmenin olanaksız olduğunu artık öğrenmek gerekir.

Veysel Ulusoy’un yazısı