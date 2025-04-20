Veysel Ulusoy: Çiftçisi yorgun, üretim gücü siyasi kapana kıstırılmış bir ülkede enflasyonu aşağılara çekmek zordur

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Çiftçisi yorgun, üretim gücü siyasi kapana kıstırılmış ve üniversitesi uyuyan bir ülkede enflasyonu aşağılara çekmek zordur. Sadece enflasyon da değil, sosyal refahı ileriye taşımanın olanağı yoktur. Sanayi üretiminin tüm sahte fiyat verileriyle ayarlanması sonucunda bile büyümenin sabit ve cılız, çoğu zamanda daralan bir trend izlediği ülkemizde yapısal bozukluk son 10 yılda inanılmaz boyutlara ulaştı.

Bazı zamanlarda bir siyasi akıma dönüşen ithal ikamesi söylemlerinin cılızlaştığını hatta son dönemde tamamen yok olduğunu ve kararlı bir finansmana erişimin sınırlı hale geldiği, kurumsallaşma seviyesinin giderek erozyona uğradığı ve dahası verimlilikte düşüşün hızlandığını gözlemlemekteyiz. Sanayi politikaları kısa vadeli ve tepki temelli bir yapıda yürütülmekte, bebek endüstrilerinin ve stratejik sektörlerin teknolojik gelişmeye katkılarının giderek azaldığını üzülerek izliyoruz.

Nereden bakarsanız bakın, tarımından sanayi üretimine, para politikasından döviz piyasası uygulamalarına kadar her şey olumsuz bir seyir takip etmektedir. Bu seyrin değişimi sadece ekonomik politikaların uyumu ve yapısal reformlarla değil, siyasetin yapısal değişimi ile mümkün olacaktır. Türkiye orta gelir siyasi tuzağı içindedir. Değişim kaçınılmazdır.

Veysel Ulusoy’un yazısı