Veysel Ulusoy: Boykot uygulamasıyla bireyler tüketici kimliğini politik bir özneye dönüştürüyor

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Boykot hakkı ise bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesinde ekonomik, sosyal ya da siyasi amaçlara ulaşmak için gönüllü olarak katıldıkları bu türden uzak durma eylemini gerçekleştirme özgürlüğünü ifade eder. Bunlara karşı, barışçıl bir direniş biçimi olan boykotu bile içine sindiremeyen bir hükümetin bu toplumsal farkındalığa arkasını dönmesi sorunu çözmeyecek, aksine yığını daha da artıracaktır.

Boykotun bir de ekonomi politiği vardır. Sivil direnişin aracıdır boykot. Görevini halkın istediği doğrultuda yapmayan bir hükümete karşı barışçıl mücadele yöntemidir. Serbest piyasa koşullarına dayalı bir sistemde birey tüketiciye indirgenmiştir. Boykot uygulamasıyla bireyler, tüketici kimliğini politik bir özneye dönüştürmektedir. Ülkemizde de olan bu aslında.

Özetle boykotun ekonomi politiği, ekonomik tercihlerle siyasal uygulamalar arasındaki bağı kurar. Boykot sadece bir tepki, alışverişten vazgeçme uygulaması değildir. Aksine, iktidarın yaptıklarını ve yapmadıklarını sorgulama, onu demokratik yöntemle ikaz etme, yön verme ve adalet talebini tüketimden gelen gücü ile ortaya koymadır.

Veysel Ulusoy’un yazısı