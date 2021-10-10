Veysel Ulusoy: Artık mutfaktaki yangın, evin diğer taraflarına da yansıdı

Son günlerde karar vericiler, enflasyon oranının yüzde 20’nin altında olduğunu halkın aklına koymak için büyük gayret gösteriyor. Neredeyse her konuşma, bağlı haber ve köşe yazıları bu telaş içinde debelenmekte, daha önce hiç olmadığı kadar bu konuda enerji tüketilmektedir.

Ekonomik teori ve uygulamalar kapsamında ele alınması gereken enflasyonla mücadele, anlaşılan şimdi sloganla azaltılmak, gerçeğin üstü böylece kapatılmak isteniyor.

Sorun çok büyük çünkü. Öyle bir boyuta vardı ki artık mutfaktaki yangın, evin diğer taraflarına da yansıdı ve onu söndürmek oldukça uzun zaman alacak.

İzlenen yola baktığımızda bunun izlerini bulmak zor değil…

Esas olarak kendi halkından yabancı para ile borçlanan hükümet, enflasyonun yüzde 20’nin altında olmadığını ve bu yolun sonunda bir çözüm olmadığını en iyi bilendir.

Veysel Ulusoy’un yazısı