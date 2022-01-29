Vergiler tüketiciyi yıldırdı: İçki satışında en az yüzde 40 düşüş

Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre içki satışlarında yaklaşık yüzde 40 daralma beklediklerini söyledi.

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Türkiye, istatistiklere göre aslında var olmayan bir içki tüketimi sorunuyla ağır ekonomik yaptırımlarla mücadele ediyor. Peş peşe gelen vergi zamlarıysa bir kesim tarafından ‘yaşam tarzına müdahale’ olarak yorumlanıyor. Öyle ki, Türkiye 47 Avrupa ülkesi arasında içki tüketiminde sonuncu, içkilerden alınan vergi yüzdesi bakımındansa üçüncü konumda.

Son olarak ocak ayı başında içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne yüzde 47 zam gelmişti.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Kömür, zaman zaman devreye giren satış yasaklarına ve vergi kaynaklı fiyat artışlarına rağmen, tercihlerinden vazgeçmeyen tüketicinin son zammın ardından içki reyonlarından ayak kesmeye başladığını anlattı.

Kömür şöyle konuştu: “Vergi artışından gelen altı aylık yük yüzde 47. Bir de bunun temmuzu var. Sıkıntı bu. Benim ocaktaki iyimser tahminim tüm kategorilerde yüzde 40 düşüş. Burada ÖTV zammı, aralıktaki büyük tüketim ve Omicron’un etkisi var. Zammın asıl etkisini ocak-şubat-mart ortalamasında göreceğiz. Ben kötüleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Tüketici rafın önüne gelmiyor.”

Maliyet düşünmekten ihracata odaklanamadıklarını anlatan Kömür, şöyle devam etti: “Bizim odağımızın ihracat olması lazım ama en çok satan ürünümün 175 TL’den 250 TL’ye çıktığı bir dönemde ihracata zaman kalmıyor başka öncelikler geliyor. Nasıl daha fazla maliyeti tutabilirim de fiyatı çok artırmam diye düşünmekten, iç pazarla uğraşmaktan dış pazarlara zaman kalmıyor.”