Vergiden ‘sabıkalı’lara da ‘pişmanlık hakkı’

Devlete vergi ödemediği şüphesiyle hakkında vergi soruşturması başlatılanlara, inceleme dışında kalan vergilerle ilgili pişmanlık hakkı getiriliyor.

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Mevcut vergi yasalarına göre bir mükellefin pişmanlık hakkından yararlanabilmesi için, hakkında herhangi bir vergi incelemesinin başlatılmamış olması gerekiyordu. Dolayısıyla vergi türü fark etmeksizin hakkında vergi incelemesi başlatılanlar, vergi kaçakçılığı suçunu oluşturan fiillerin işlendiği tespiti yapılanlar hiçbir şekilde pişmanlıktan yararlanamıyor.

Kapana girene ödül

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre AKP’li milletvekillerinin yasa teklifinde, şüpheli işlemler nedeniyle işletmesinde inceleme başlatılan mükelleflerin, inceleme dışında kalan diğer vergileri için pişmanlık dilekçesi verip katlamalı cezalardan kurtulabilmesi öngörülüyor.

Örneğin, ödemediği ya da eksik ödediği gelir vergisi nedeniyle Maliye’nin kapanına giren bir mükellef usulsüzlük yaptığı KDV ya da diğer her türlü vergisinin de incelenmemesi için pişmanlıktan yararlanabilecek.

Geçen yıl 5,5 milyon mükellef vergi dairelerine 112 milyon adet beyanname verdi. Bunlardan 399 bini sonradan pişmanlık hakkından yararlanıp yüklü cezalardan kurtuldu.