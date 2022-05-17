Vergi uzmanı hesapladı: 279 liraya çıkan 70’lik rakının 194 lirası vergi

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, son zamla birlikte satış fiyatı 279 TL olan 70’lik bir rakıdan alınan toplam verginin 194 TL olduğunu bildirdi.

Dün Mey-Diageo grubuna ait içkilere zam gelmişti. Buna göre 70’lik Yeni Rakı, 249 TL’den 283 TL’ye çıktı. Yeni Seri rakıysa 319 TL oldu.

Zammı değerlendiren vergi uzmanı Bingöl, “Gelen son zamla alkol oranı yüzde 45 olan bir 70’lik rakının -Bayi kârı ve diğer giderler dahil- ürün fiyatı 84,63 TL. ÖTV 151,82 TL, KDV 42,55 TL. Toplam vergi 194,37 TL. Satış fiyatıysa 279 TL’dir” dedi.

Gelen son zam ile alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının;

-Bayi kârı ve diğer giderler dahil ürün fiyatı: 84,63 TL

-ÖTV 151,82 TL

-KDV 42,55 TL

-Toplam vergi 194,37 TL

-Satış fiyatı 279 TL’dir.

Cumhurbaşkanı aksi bir karar almaz ise Temmuz itibariyle bir de ÖTV artışı olacaktır. — Ozan Bingöl (@ozanbingoll) May 16, 2022

Bingöl, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aksi bir karar almaması durumunda temmuz itibariyle bir de ÖTV artışı olacağını dile getirdi. Söz konusu ÖTV artışının rakı fiyatını 400 liraya yaklaştırabileceği belirtiliyor.