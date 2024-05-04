Vedat Milor: Yıllar geçtikçe ülkemizde ‘ustalık’ denen zanaat gastronomi alanında sekteye uğruyor

Kaliteli ürün, geleneksel pişirme tarzları, usta aşçılar, taş fırın ve odun ateşi… Evlerindeki gibi hamur açan kadınlar… Ekoloji konusunda bilgili ve bilinçli, damak tadı gelişmiş bir patron……Zeytinyağlılardan mantıya Edremit Bahar Lokantası’nda tattıklarım iyi ya da çok iyiydi…

Bazen keşke seyahat etmek benim için bu kadar zor olmasa ve istediğim her yere rahat rahat gidebilsem diye düşünüyorum. Gidilecek yerin çekiciliği benim için iyi yemekle doğru orantılı. Ama yemeğin iyi olması yetmiyor. İstanbul’da kolay kolay bulamayacağım nitelikte olmalı. Özel olmalı. “Değdi bu” dedirtmeli. Bu şartları yerine getiren işletme sayısı az. Yıllar geçtikçe ülkemizde ‘ustalık’ denen zanaat gastronomi alanında sekteye uğruyor. Gerçek ustalar emekli oluyor, lokantalarını kapatıyor. Yerlerine yeni kimse yetişmiyor. Ülkemizde tarım ve hayvancılığın giderek nitelik değiştirip endüstriyelleşmesi ve büyük kentlere göç de yerel gastronomiyi olumsuz etkiliyor.

Vedat Milor’un yazısı