Vedat Milor: Sosyal medyada yaptığım anketler ve anlamları…

Menemenden kebaba, pizzadan pideye yemek anketleri yapıyorum. Bu sayede kaliteli malzemeyi, yemekleri iyi yapan unsurları ve bu işe gönül vermiş ustaları ön plana çıkarıp takdir ettiğimizi gösteriyoruz.

Çokyönlü bir soruyu basitleştirip iki şıklı bir ankete indirgediğinizde elbette ki buna tepki gösterenler olacaktır. Öte yandan benim için bu anketler üç farklı amaca hizmet ediyor. Bu amaçlar gastronomi eleştirmeni olarak misyonumun bir parçası ve etik ilkelerimle de uyumlular. Hemen izah edeyim…

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Birincisi, insanları gülümsetmek.

İkincisi ve en önemlisi, sevdiğimiz yemek ve içecekleri iyi yapan unsurları ortaya koymak. İyiyi ararken sapla samanı birbirinden ayırmak.

Üçüncü neden de ikinciye bağlı. Klasik ya da popüler yemeklerimizi iyi, doğru ve hakkıyla yapan ustalar azaldı. Çünkü bu iş hem sevgi istiyor hem de çok zahmetli. Emek yoğun. İşini hakkıyla yapan genelde bunun karşılığını ne maddi ne de manevi olarak alıyor. İşini kötü yapanlar genelde daha başarılı oluyor. Bundan dolayı sadece gastronomide değil, hemen her dalda mesleki standartlar hayli düştü. Bizler her alanda akıntıya karşı kürek çekip direnen özverili meslek erbaplarını desteklemeliyiz.