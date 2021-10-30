Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vedat Milor: Kabilecilik ülke mutfağımızın çeşitliliğine zarar veriyor

Ülkemizde pek çok bölgede pişse bile belli bir yere ait gibi görünen ya da piyasada geçerli olan şekli ‘doğru ve tek’ addedilen birçok yemek var. Bundan farklı yapmaya yeltenir ve lokanta açarsanız ciddi riske girmiş oluyorsunuz. Birçok yöre mutfağı ve farklı yemekler bu nedenle İstanbul’da bulunmuyor. Bulunsa da kısa süreli oluyor. Sonuçta hem yemekte milliyetçilik hem de kabilecilik ülke mutfağımızın çeşitliliğine zarar veriyor. Mutfağımız standartlaşarak fakirleşiyor. Acı ama gerçek!

Vedat Milor’un yazısı


SON HABERLER

Hekimlik

Her hastaya yeterli zaman ayırmak isteyince ya hastane yönetiminden ya da hastalardan işitilen sözlerle geçecek yıllar… Geriye, hekimlik yaparak zengin olunmayacağının ve asıl büyük zenginliğin şifa bulan hastaların ve yakınlarının hayır duasını almak olduğu gerçeğinin öğrenildiği onurlu bir hayat kalır.