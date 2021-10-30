Vedat Milor: Kabilecilik ülke mutfağımızın çeşitliliğine zarar veriyor

Ülkemizde pek çok bölgede pişse bile belli bir yere ait gibi görünen ya da piyasada geçerli olan şekli ‘doğru ve tek’ addedilen birçok yemek var. Bundan farklı yapmaya yeltenir ve lokanta açarsanız ciddi riske girmiş oluyorsunuz. Birçok yöre mutfağı ve farklı yemekler bu nedenle İstanbul’da bulunmuyor. Bulunsa da kısa süreli oluyor. Sonuçta hem yemekte milliyetçilik hem de kabilecilik ülke mutfağımızın çeşitliliğine zarar veriyor. Mutfağımız standartlaşarak fakirleşiyor. Acı ama gerçek!
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Hekimlik
Her hastaya yeterli zaman ayırmak isteyince ya hastane yönetiminden ya da hastalardan işitilen sözlerle geçecek yıllar… Geriye, hekimlik yaparak zengin olunmayacağının ve asıl büyük zenginliğin şifa bulan hastaların ve yakınlarının hayır duasını almak olduğu gerçeğinin öğrenildiği onurlu bir hayat kalır.
Sadece pandemi değil infodemiyle de mücadele ediyoruz
Bilim konusunda topluma bilgi aktarmak için yapılan özenli paylaşımların ‘flaş haberler’ kısmında yer almaması gerekiyor.
Kastamonu’da Erdoğan posterli 29 Ekim kutlaması
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AKM açıldı: Erdoğan’dan ‘Gezi’ göndermesi
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Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki ‘akreditasyon sansürü’nü eleştirdi: Her gün yeni tuhaflık
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’deki resmi Cumhuriyet Bayramı törenine üç basın kuruluşunun alınmamasına tepki gösterdi.