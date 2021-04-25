Vedat Milor: Damak zevkimizi geliştirmemiz gerekir mi?

Direkt cevap vereyim: Gerekmez! Niye gerek olsun ki? Zorla geliştirilmez.

Önemli olan soru şu: Bir şeyden devamlı, belli bir oranda zevk almak mı; yoksa bazen hayal kırıklığına uğramak pahasına zaman zaman inanılmaz derecede haz almak mı?

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Evet, çok ciddiyim. Bence insan halinden mutluysa, onu zorlayıp damak zevkini geliştirmeye çalışmak gereksiz.

Genel olarak damak zevkinin gelişmesi binlerce tuzakla dolu. Bir kere insan bir şeyin iyisine alışınca kötüsünü yiyemiyor.

Daha da kötüsü merak….

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İnsan, damak zevki geliştikçe daha seçici oluyor. Daha seçici oldukça da beklentileri artıyor. Beklentiler karşılanmadığındaysa kendini iyi hissetmiyor.

Vedat Milor’un yazısı