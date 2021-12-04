Vedat Milor: Bir şef sanatkar addedilir veya bazı yemekler sanat eseri sayılabilir mi?

Bir şef sanatkâr addedilir veya bazı yemekler sanat eseri sayılabilir mi? Sanat eleştirmeni Blake Gopnik’in Hatinoğlu’nun yazısında geçen bir tespitine katılıyorum. “Günümüzde sanatın en iyi örnekleri dünya hakkında bize önemli şeyler söyleyebiliyor ya da düşünme tarzımızı değiştirebiliyor” diyor. Bundan yola çıkarak da yemeğin bir sanat olamayacağı sonucuna varıyor.

Ben biraz farklı bir sonuca ulaşıyorum. Önümüze yeni bir pencere açıp bizi düşündüren ve düşünsel açıdan zenginleşmemize katkı sağlayan yemek olayı, ciddi bir potansiyel içeriyor. “Ne yersen osun!” sözünde bir gerçeklik payı var. Farklı mutfakları deneyen insanların ufku genişliyor, daha hoşgörülü oluyorlar. Damağımız ve koku alma duyularımız geliştikçe diğer sanatlara daha çok ilgi duyacağımızı ve genel anlamda duyarlılığımızın gelişeceğini de düşünüyorum.

Vedat Milor’un yazısı