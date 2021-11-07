Vedat İlbeyoğlu: Maksadınız, varlık nedeniniz ülkeyi, dünyayı kirletmek değil mi zaten?

Velhasıl, kirlileri kullandık derken, kirli bir mekanizmayı faş ediyor Eymür. Kendisi demese de ne kadar kirli olduğunu…

Ama yine de; temiz insanlarla ne işimiz olur diyor ya. Olur olur. Hayatınız temiz insanlarla uğraşmakla geçmiş zaten. Yaslanmışsınız kirli bir meşruiyet zırhına, uğursuz, kapkara bir mesaiyle ziftlenmişsiniz bir ömür boyu. İşkence etmişsiniz temiz insanlara, ülkenin devrimcilerine, demokratlarına, yurtseverlerine… “Çok inatçı tipler var, mecbur kalıyoruz işkenceye” diyor Eymür. Evet, inatçıdır onlar. Kirlenmemek için inat ederler de işkenceye çekilirler. Maksadınız, varlık nedeniniz ülkeyi, dünyayı, hayatı kirletmek değil mi zaten!?

Devletin güvenlik aygıtında bir zamanlar kurmaylık yapmış Eymür’ün gayet sakin ve soğukkanlıca bazı itiraflarda bulunması kadar, bu itiraflar karşısında cari devlet aygıtının alabildiğince sessiz, sakin ve sükunetini muhafaza ediyor olması, bütünlüklü gerçeği gözler önüne sermiyor mu zaten:

Devlette devamlılık esastır!

Eymür’ün anlattığı kirliliğin nasıl kesintisiz ve daha kapsamlı ve daha komplike devam ettiğini mafyacı Sedat Peker’in itiraflarında da gördük, görüyoruz. Ne diyordu Peker: “Cami imamı mı anlatacaktı, tabi ki pisliğin içinden biri olarak ben anlatacağım.”

Ne denir ki?

Pislik aynı pislik işte.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı