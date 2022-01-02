Vedat İlbeyoğlu: El attığı sorunları çözemeyip kriz yaratan bir iktidar…

El attığı hiç bir sorunu çözemeyip sorun ve kriz yaratan, dahası kriz alanlarıyla yol almaya çalışan bir iktidar… Dışarda, içerde, her tarafta kriz… Suriye’de, Libya’da, Akdeniz’de aktör olunmaya çalışılan nafile krizler… İçerde işsizlik, pahalılık, zamlarla hüküm süren yıkıcı ekonomik kriz… Seneyi kapatırken yaşatılan döviz kuru vurgunları ve bakanın gözlerine vurmuş spekülasyon şavkı… Öncesinde, uçaksızlıktan cayır cayır yanan ormanlar, İkizdere vb. doğa katliamları, talanlar, beton hükümdarlığı… Ve siyasi cendere elbette. Her türden muhalefeti ve ekonomik krize itirazları bile ‘Milli Güvenlik’ parantezine almalar, Boğaziçi’ne vurulan kelepçe, parti kapatma tehditleri, bölgede hemen bütün belediyelere atanmış kayyumlarla seçme seçilme hakkının gaspı, cezaevlerinde rehin tutulan siyasetçiler ve adeta ölüme mahkum edilmiş hasta tutsaklar, yasaklanan grevler, nihayet yılın son günlerinde İstanbul belediyesinin kapısına dayanan soruşturma…

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı