Vedat İlbeyoğlu: CHP açısından da bir ‘açılım’ bildirisi bu

Yine, toplumsal/tarihsel fay hatlarıyla kuşatılmış ülke sosyolojisinin epeyce kategorize edilmiş dar bir kesiminde rıza üretebilen CHP açısından da bir ‘açılım’ bildirisi bu. İsmi kurucu devlet statükosunun en katı savunuculuğuyla anılan partisinin geleneksel çizgisi ile cumhurbaşkanı olma iddiası arasındaki asimetrik durumdur Kılıçdaroğlu yönetimini ‘helalleşme’ye zorlayan. Adı ‘helalleşme’ konulmuş olsa da bunun (hadi dört başı mamur olmasa da) en azından bir yüzleşme niyeti içerdiği söylenebilir. Ama, niyet sonuçta. Şimdilik dillendirilen bir niyet ifadesi. Seçim öncesi açılım niyeti. Niyet edilen ‘açılım’da sağ/muhafazakarlara ve Kürtlere hitap etme kaygısı güdüldüğü de açık. Kılıçdaroğlu’nun ‘bildirisi’nde de var bu. Devletin bütün günahlarını her daim sahiplenmiş CHP’dekiler de dahil köktenci ulusalcı damarın itirazı da bundan zaten. Örneğin, “Roboski”yi telafuz eden ‘Helalleşme’ orda kalmaz da yarın Dersim 37/38 kırımına kadar uzanırsa… Allah muhafaza yani!
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