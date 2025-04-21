Vatikan Papa'nın ölüm nedenini ve vasiyetini açıkladı

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in ölüm nedeninin inme, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

Papa Francis. Fotoğraf: AA

Vatikan’dan yayınlanan rapora göre Papa bu sabah yerel saatle 07:35’te Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ndeki dairesinde vefat etti.

Akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının inme, koma ve kalp yetmezliğine eşlik ettiği söylendi.

Papa Francis, vasiyetinde defin yerini belirtti

Vatikan’nın bir başka açıklasındaysa Francis’in vasiyeti paylaşıldı.

Her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’nda defnedilmek istediği belirtildi.

Mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece ‘Franciscus’ yazacak şekilde olmasını istediği kaydedildi.

Papa, 2023’teki bir söyleşide de Santa Maria Maggiore bazilikasına gömülmek istediğini, ‘buranın en sevdiği’ ve ‘en sık ziyaret ettiği’ kilise olduğunu söylemişti.

Eğer geleneğin dışına çıkılır ve din adamı bu kiliseye gömülürse Francis bir asır sonra Vatikan dışına defnedilen ilk papa olacak.

Bu arada Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda akşam saatlerinde Papa Francis’in anısına dua edildi. Meydanda toplananların, Papa Francis’i alkışladığı görüldü.

İtalya’da Papa’yı anmak için Roma’nın simge yapısı Kolezyum’un ışıklarını kapatıldı.

İspanya ve Lübnan’da üç gün, Arjantin ve Brezilya da yedi gün yas ilan edildi.

ABD’de Beyaz Saray’da ve tüm federal kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. ABD Başkanı Donald Trump, eşiyle birlikte Papa’nın cenaze törenine katılacaklarını bildirdi.