Vatikan: Trans ve eşcinsel çiftlerin bebekleri vaftiz edilebilir

Vatikan, trans bireylerin ve eşcinsel çiftlerin bebeklerinin vaftiz edilebileceğini açıkladı.

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Vatikan, trans bireylerin belirli koşullar altında vaftiz edilmesine izin verilebileceğini bildirdi. Euronews Türkçe’nin haberine göre Vatikan, bir piskoposun sorularını yanıtlarken, transseksüellerin vaftiz ve düğünlerde şahit olabileceğini açıkladı.

Brezilya’da Santo Amaro Piskoposu Jose Negri, temmuzda Vatikan’a LGBTİ+ bireylerin vaftiz edilmeleri ve evlilik ayinlerine katılımıyla ilgili sorular gönderdi.

Sorulara verilen cevapların 31 Ekim’de Papa Francis tarafından onaylandığı ve 9 Kasım’da da yayınlandığı bildirildi.

Belgede, diğer Katolikler arasında skandala ya da ‘yönelim bozukluğuna’ neden olmadığı takdirde, transseksüel bir kişinin diğer inançlılarla aynı koşullar altında vaftiz olabileceği belirtildi.

Belgede ayrıca trans yetişkinlerin ameliyat geçirmiş olsalar bile belirli koşullar altında vaftiz babası veya vaftiz annesi olarak hizmet edebilecekleri belirtildi.

‘Büyük adım’

Kilisede LGBTİ+ bireylerin daha fazla kabul görmesini savunan Maryland merkezli New Ways Vakfı’ndan Francis DeBernardo, “Bu gelişme trans bireylerin katılımı için büyük bir adım” dedi.

DeBernardo, bunun 2015’te Vatikan’ın İspanya’da bir trans erkeğin vaftiz ebeveyni olmasını engelleyen kararının tersine çevrilmesi anlamına geldiğini söyledi.