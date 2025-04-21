Vatikan duyurdu: Papa hayatını kaybetti

Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Vatikan Devlet Başkanı olan Papa, 14 Şubat’ta bronşit teşhisiyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Ardından iki akciğerinde de zatürre tespit edilmişti.

Hayati tehlikeyi atlattığı açıklanan Francis, taburcu edilmişti.

AFP’nin haberine göre Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın öldüğünü açıkladı.

Papa Francis kimdir?

Jorge Mario Bergoglio olan Francis, 17 Aralık 1936’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğdu. Babası İtalya’dan Arjantin’e göç etmiş, İtalyalı bir kadınla evlenmişti.

Francis üniversitede kimya, felsefe ve ilahiyat eğitimi aldı. 1973’ten 1979’a kadar ilahiyat doçenti olarak San Miguel Yüksekokulu’nda çalışan Francis, 1980 ila 1986’da aynı okulda rektör oldu.

Papa farklı seviyelerde yedi dil biliyordu.

Sırasıyla yardımcı piskoposluk, kardinal papazlığı yapan Jorge Mario Bergoglio, 2013’te ileri yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen seçimlerde 115 kardinalin üçte ikisinin oyunu alarak 266’ncı Papa seçildi.