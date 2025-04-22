Van'da minibüsle kamyonet çarpıştı: Altı ölü, 13 yaralı

Van’da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen İstanbul plakalı yolcu minibüsüyle karşı yönden gelen Ankara plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.
Van valisi 13 yaralıdan dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.