Van Gogh tablosu çalındıktan sonra ilk defa sergileniyor

Van Gogh’un 1884’de yaptığı kısaca ‘Spring Garden’ olarak bilinen ‘Parsonage Garden at Nuenen in Spring’ tablosu çalındıktan sonra ilk defa sergiye çıktı.

Fotoğraf: Groninger Müzesi

Ikea torbasında teslim edilmişti

Eser Mart 2020, Covid 19 karantina döneminde bir gece yarısı Singer Laren Müzesi’nden çalınmıştı. Üç buçuk sene boyunca tablonun nerede olduğu bilinmiyordu. ‘Sanat dünyasının Indiana Jones’u’ olarak bilinen bir sanat dedektifi sayesinde sansasyonel bir şekilde yeniden ortaya çıktı. Tablo, kimliği açıklanmayan biri tarafında, mavi Ikea torbası içinde baloncuk ve yastık sarılmış bir şekilde teslim edilmişti.

Tablo çarşamba günü Rotterdam Müzesi’nde medya mensuplarının da katıldığı özel bir etkinlikte sergilendi.

Genel izlenim içinse 29 Mart’tan itibaren Hollanda’nın kuzeyindeki Groninger Müzesi’nde sergilenecek.

Restorasyon

Hırsızlık sırasında hasar alan tablonun altındaki derin beyaz çizik hala gözle görülebiliyor.

Tabloyu restore etmekle sorumlu olan Marjan de Visser, The Guardian‘a “Çok ciddi bir hasar olduğunu söyleyebilirim çünkü tüm katmanlardan, vernikten, boya katmanlarından ve beyaz olan zemin katmanından geçiyor” dedi. “Altta orijinal tuval var, o da biraz hasar görmüş” diye ekledi ve hasarın muhtemelen tablonun sert bir şeye çarpmasından kaynaklandığını söyledi.

De Visser kapsamlı bir araştırma tamamlanmadan restorasyona başlayamayacağını da belirtti. Fakat restorasyona hazırlık olarak tablo üzerindeki kirli temizlemeye ve cilaları çıkarmaya başlamış.

Genç Van Gogh

Tablo, Van Gogh’un erken dönemlerinde yaptığı resimlerden biri. Ünlü post-empresyonist eserleri, ayçiçek resimleri ve canlı otoportreleri aksine, bu dönemde karanlık, kasvetli ve gerçekçi bir dil tercih ediyordu.

De Visser “Genç Van Gogh, Anvers’teki sanat akademisine gitmeden önce böyle resim yapıyordu.” diye açıkladı.