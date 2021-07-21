Valilikten ‘ırkçı saldırı’ iddiasına yalanlama: Sebebi mera ve tarla husumeti

Konya’da valilik, Meram ilçesinde çıkan kavganın, mera ve tarla husumetinden kaynaklandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberinde olayın Çarıklar Fatih Mahallesi’nde dün gece saat 02:00 sıralarında yaşandığı belirtildi. İddiaya göre 1400 küçükbaş hayvanı bulunan Dal ailesiyle mahalleli arasında, tarım arazilerinde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tüfekten çıkan kurşunla vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti. Kavgada Dal ailesinden iki kişi yaralanırken, polis olaya karışanları gözaltına aldı.

Bazı haber siteleri, Dal ailesinin Diyarbakırlı olduğunu, kavganın da etnik sebeple çıktığını öne sürdü. Ancak valilik iddiayı yalanladı.

Valiliğin açıklaması şöyle: “21.07.2021 tarihinde İlimiz Meram ilçesi Çarıklar Mahallesinde; 2012 yılından bu yana küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının, bir başka mahallede ikamet eden vatandaşlarımıza ait tarlalara girmesi nedeniyle, iki mahalle sakinleri arasında tartışma çıkmış, tartışma büyüyerek silahlı, taşlı-sopalı kavgaya dönüşmüştür.

Bölgeye gelen Jandarma tarafından olayın yatıştırıldığı esnada, hayvan sahiplerinden Hakim Dal kavga esnasında ateşli silahla yaralanmış ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Olay hayvanların mera ve tarlalara zarar vermesi üzerine çıkan husumetten kaynaklanmaktadır. Olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma devam etmektedir. Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir.”