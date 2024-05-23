Valilik lütfetti: Cumartesi Anneleri’ne dokunulmayacak

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valiliği’yle görüştüğünü ve Cumartesi Anneleri’nin 1000’inci hafta eylemine bu hafta izin verileceğini açıkladı.

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İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı 25 Ağustos 2018’de Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü buluşmasını ‘herhangi bir bildirimde bulunulmadığı’ iddiasıyla yasaklamıştı. Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Annelerine polis müdahale etmiş ve 23 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından 46 kişiye dava açılmıştı.

Bu haftadan beri Cumartesi Anneleri Galatasaray Meydanı’na gitmek istediği her vakit polis müdahalesiyle gözaltına alınıyordu.

Son dönemlerdeyse güvenlik önlemleri gevşetilmişti.

Zengin, Meclis’teki açıklamasında “Biraz evvel sayın valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler” dedi.

Zengin’in açıklaması şöyle:

* Cumartesi Anneleri, geçtiğimiz haftalarda beni ziyarete geldiler. Diğer siyasi partileri de ziyaret ettiler. Neticesinde hem İçişleri Bakanımızla hem Sayın Valimizle görüşmelerimiz oldu. Ayın 29’unda toplantılarının 1000’incisini yapacaklar. Biraz evvel Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar.

* Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada ince bir çizgi var. Bizim için Cumartesi Anneleri’nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de bunun suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. Bize düşen hukuken de yapılması gerekenlerin takibidir.