‘Vahdettin aşkına’ Nutuk’u dağıttırmayan ilçe eğitim müdürüne inceleme

Mersin’in Çamlıyayla ilçesindeki okullarda ‘son Osmanlı padişahı Vahdettin ve Osmanlı hükümetine yönelik ifadeler nedeniyle’ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabının dağıtımına izin verilmemesi incelenecek.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ilçe eğitim müdürünün Nutuk’un öğrencilere dağıtımı için yazılan bir dilekçeye verdiği yanıtı dün Twitter’da paylaşmıştı.

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Buna göre Nutuk’un dağıtılmama sebepleri arasında, Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve Osmanlı hükümetine yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri var.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, konuyu incelemek üzere iki müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Koca, yazılı açıklamasında, “Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençler İçin Nutuk’ kitabının okullarda dağıtımıyla ilgili, medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak, valiliğimizce konuyu incelemek ve soruşturmak üzere iki maarif müfettişi görevlendirilmiştir” ifadesini kullandı.