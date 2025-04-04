Vahap Munyar: Yapay zeka vadettiği mucizelerin gölgesinde görünmez bir canavar barındırıyor

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ABD’de Silikon Vadisi’nde girişimcilik ve danışmanlık yapan Intel’in eski Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz, Doğan Kitap’tan yeni çıkan kitabını gönderdi. Yapay zeka vaat ettiği mucizelerin gölgesinde görünmez bir canavar da barındırıyor: Enerji ve su tüketimindeki artış. Sonra bu konudaki saptamaları şöyle özetledi: Her bir görsel üretimi, bir cep telefonunu şarj etmek kadar enerji harcıyor. ChatGPT’den daha iyi yanıtlar almak için sorduğumuz her 20-30 soru, yarım litrelik suya mal oluyor.

Bu noktada bir deneyimini paylaştı: Yapay zekaya bir proje için “Kendine güvenli bir duruşla karşı dağlara bakan bir kadın resmi yap” dediğimde, uzun süre siyahi, sonra lüzumsuz cinsellik yüklü ve inatla süklüm püklüm duruşlu kadınlar çizdi. Buradan çıkardığı sonucun altını çizdi: Bu deneyimler bana yapay zekanın önyargılarını dengeleyebilme yolculuğunun çok başında olduğunu gösterdi.

Harcanan enerji konusunu irdeledi: Ama ne yazık ki yapay zekayı bu şekilde devamlı zorlarken çokça enerjiyi çöpe atmış oldum. Tüm bu süreç sırasında kullandığım bilişim gücünün tükettiği enerji ve su miktarını düşününce içim cız ediyor. 100 milyon civarında insanın genelde eğlence için oluşturduğu görsel yaratıların çok ciddi işlem gücü, yani enerji kullanımı gerektirdiğini kaydetti

Vahap Munyar’ın yazısı