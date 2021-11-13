Uzungöl’de balık ölümlerinin nedeni belli oldu: Oksijen yetersizliği

Balık ölümleri sonrası Uzungöl’de incelemelerde bulunan Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), gölde kirlilik tespit edilmediğini ancak oksijen yetersizliği nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığını belirtti.

Yılda yaklaşık üç milyon kişinin ziyaret ettiği, denizden 1250 metre yükseklikteki Uzungöl’de doğal yapının bozularak betonlaşmanın artmasına karşı uzmanlar uyarırken, son olarak yerin altında 1000 araçlık otopark inşa edileceğini duyurulmuştu.

Gölde nesli tükenme tehdidi altındaki kırmızı benekli alabalıklar dahil balık ölümleri başlamıştı. Balık ölümleri sonrası soruşturma başlatılmıştı. Buna göre gölün farklı noktalarından ve gölü besleyen dereden alınan su numuneleri, laboratuvarda incelendi.

‘Derelerdeki debi düşüşü sonrası oksijen dip seviyelere indi’

İlk verilere göre, gölde kirlilik tespit edilmezken, derelerde debi düşüşü yaşanması ile oksijenin dip seviyelere indiği, bu durumun da balıkları yaşamsal tehlike ile karşı karşıya bıraktığı değerlendirildi.

TİSKİ’den yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “TİSKİ ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzungöl’de numune alımı gerçekleştirildi. Tahlil sonuçlarında herhangi bir olumsuz değere rastlanılmadı. Göl etrafındaki işletmelerde de yağ tutucu ve kanalizasyon bağlantıları denetimi yapıldı. Burada da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Suyun debisinde bu mevsimlerde yaşanan düşüşler nedeniyle gölü besleyen derelerdeki oksijen seviyelerinin de dip seviyelere indiğini ve bu yüzden balıkların yaşamsal tehlike ile karşı karşıya kalmış olabilir.”