Uzmanlar uyarıyor: Çocukların cilt ürünlerine artan ilgisi tehlikeli

Uzmanlar, çocukların TikTok ve YouTube’da izledikleri videolardan etkilenerek kullandıkları kremlerin geri dönülemez etkilerine karşı uyardı.

Fotoğraf: BBC

Sekiz yaşındaki çocukların bile sevdikleri ve takip ettikleri sosyal medya ünlülerinin videolarındaki ürünleri kullanmaya başladığı tespit edildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre İngiliz Dermatologlar Birliği, bunun ciddi cilt sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Bazı çocuklar ebeveynlerinin kullandığı lüks cilt ürünlerini kullanmak istiyor. Ancak bu ürünlerin bazıları sadece yetişkinlerin kullanımı için uygun olan kimyasal peeling benzeri zararlı maddeleri içeriyor.

Pediatrik dermatolog Dr. Tess McPherson, çocukların yanlış değil doğru bilgiyi edinmesinin mühim olduğunu vurgulayarak, “Bunların çoğu yaşlanma karşıtı kremler. Yaşı büyük ciltler için uygun olabilir ancak çocuklar için değil” diyor.

İngiliz Dermatologlar Birliği’nden olan McPherson, parlak ve renkli paketlerin de çocukların ilgisini çektiğini aktarıyor.

“Bu ürünler güçlenmeyi sağladığını iddia ederken aslında zayıflıklara oynuyor” diyen McPherson, çocuklarının cilt sorunlarıyla ilgili ailelerin tedavi için doktora gitmesi gerektiğini vurguluyor.