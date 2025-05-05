Uzmanlar: Kahve içmek demir eksikliğine neden olabilir

Yemek yerken ya da sonrasında kahve içmek demir emilimini azaltarak kansızlığa neden olabilir.

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Kahvede bulunan kafein, polifenoller ve tannin gibi maddeler yiyecekten aldığınız besinlerin sindirimini bozabiliyor.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Londra Üniversitesi Sağlık Bilimleri Akademisi’nin baş bilim eğitmeni Alex Ruani kahvenin tüm sindirimi etkilemediğini söyledi.

Kahvenin sindirim üzerindeki etkisi tüketilen besin, yaş, metabolizma, sağlık durumu ve genetik gibi bireysel faktörlere göre de değişiyor.

Bahsedilen besinler arasında, kalsiyum, demir ve B vitamini bulunuyor.

Linus Pauling Enstitüsü direktörü ve Oregon Eyalet Üniversitesi Profesörü Emily Ho “Besin düzeyleriniz yeterliyse kaygılanacak bir şey yok. Fakat ilgili besinlerin yoksunluğunu çekiyorsanız aşırı kahve tüketimi daha da azalmaya yol açabilir” dedi.

1980’li yıllardan beri yapılan araştırmalar, kahveyle daha düşük demir sindirimi arasında bir bağ olduğunu söylüyor.

Ho’ya göre yemekle kahve içerseniz, yemekteki besleyici maddeler kahvede bulunan polifenollere yapışabilir.

Mineraller kan akışına girmek için bağırsak hücrelerinden geçmek zorunda. Bu nedenle kahvedeki maddelerin besinlere yapışması vücudun demiri sindirmesini zorlaştırıyor.

Demir eksikliği nedeniyle kansızlığı olanların demir açısından zengin yiyecekleri kahveyle tüketmesi gerekiyor.

Alex Ruani “En iyisi midenizde karışmaması için kahveyi demir açısından zengin gıdaları tüketmeden bir saat önce ya da birkaç saat sonra içmek” dedi.

Regl olan ve gebe kadınlar da demir seviyelerini kontrol edip kahve tüketimini ona göre düzenlemeli.