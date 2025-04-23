Uzmanlar: Deprem gerilimi artırdı, şimdi enerjinin nereye transfer olacağı önemli

Deprem uzmanları, İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi: “Gerilimi artırdı, şimdi enerjinin nereye transfer olacağı önemli.”

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Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe beş deprem meydana geldi. Bu depremleri daha hafif artçılar izledi.

Habertürk’e konuşan uzmanların yorumları şöyle:

Deprem Uzmanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır: Büyük depremin beklendiği noktada değil, gerilimi artırdı

* Deprem büyük depremin beklendiği yerde olmadı ancak ana fay üzerinde meydana gelen sarsıntının gerilimi artırdı.

* Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi. Bu beklenen deprem değil.

Deprem Uzmanı Prof.Dr. Zafer Akçığ: Şimdi enerjinin nereye transfer olacağı önemli

* Deprem İzmir’de de hissedildi. Bundan sonra enerjinin nereye doğru transfer olacağı önemli. Şimdi İstanbul tarafına doğru gidecek mi, gitmeyecek mi bunlarla ilgili sismologlar çalışacak. Uydu verilerinden yararlanarak bakılacak. Ayrıca araçlara binip trafiğin kilitlenmemesi gerekiyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Ucuz kurtulduk

* Can veya mal kaybı yaşanabilir. Ekiplerce taramalar başlamıştır. Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz.

* Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı.

* Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun.