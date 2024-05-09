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Yaramazlara biraz batar!

Uzmanlar: Çöl tozu cuma günü Türkiye’yi kaplayacak

Türkiye çöl tozlarının etkisine giriyor. Toz taşınımı yarın ülke genelinde yoğunlaşacak.

Fotoğraf: AA

TRT Haber‘e göre Arap yarımadası ve Afrika’dan gelen çöl tozları cuma günü etkisini artıracak.


Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozlarının yağmurla birlikte toprağa karıştığında verimliliğin arttığını söyledi:

*Bize, Batı Anadolu’ya toz taşınımı Sahra Çölü’nden gelir. Güneydoğu Anadolu’ya ise Arabistan’dan gelir. Güneydoğu’da başta Çukurova olmak üzere verimli toprakların nedeni de Arabistan’dan gelen toz. Cuma günü Türkiye’yi kaplayacak

*Yağışla beraber zemine inecektir. Yağışla beraber toprağa inmesi demek çok daha fazla verimlilik sağlar. Çünkü direkt toprağa enjekte olur. Çöl tozu dediğiniz şey zaten doğanın gübresidir. Biz bunlara ‘tabakalı silikat’ deriz. Bu tabakaların içinde her türlü nütrient vardır. Demirinden magnezyumuna kadar her şey mevcut. Toz taşınımı yağmurla toprağa inerse verimli bir yıl geçiririz.

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