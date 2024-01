Uzmanlar anlattı: Hayatınızın aşkını nasıl bulursunuz?

Söz konusu ilişkiler olduğunda psikologlara sıklıkla sorulan soruların başında “Hayatımın aşkını nasıl bulurum?” geliyor.

Psychologytoday’de yayınlanan haberde uzmanlardan oluşan bir grup uzun süreli ilişkinin ipuçlarını paylaştı.

Görseller: Unsplash

Arama filtrenizi daraltın

Match.com’un Baş Bilim Danışmanı Dr. Helen Fisher’a göre kalıcı aşkı bulmak için partner seçim sürecimizde daha seçici dikkat etmeliyiz. Romantik hayallerimizi ve değerlerimizi paylaşmayan insanları ‘filtrelemeliyiz’. Böylece potansiyel partnerleri ayırt etmek kolaylaşabilir. Fisher yalnızca ‘sizinle aynı şeyi isteyen’ kişilerle çıkmanızı öneriyor.

Kendinize güvenin

‘Man*nifesting: Sizin için Anlamlı Sevgiyi Çekmek için Adım Adım Kılavuz’ isimli kitabın yazarı Jaime Bronstein’a göre kalıcı aşkı bulmanın sırrı, sezgilerinize ve deneyimlerinize güvenmekten geçiyor. Çünkü sizi neyin mutlu edeceğini sizden daha iyi hiç kimse bilemez. Eğer kendinizi ilişkiye zorladığınızı düşünüyorsanız muhtemelen o ilişkiden hayır gelmeyecek. Eğer ne istediğinizi tam olarak bilirseniz asla daha azına razı olmazsınız. Ve sizin için doğru kişiyi bulduğunuzda anlarsınız. Sezgileriniz sizi asla yanlış yönlendirmez.

Aceleye getirmeyin

OkCupid’de dating uzmanı Damona Hoffman’a göre kalıcı aşkı bulmak için, açık beklentiler ve açık iletişim şart. O kadar çok romantik komedi ve peri masalı izledik ki aşkın kucağımıza düşeceği efsanesine inanıyoruz. Oysa gerçek aşk emek, açıklık ve sabır gerektiriyor. Yavaş yavaş, küçük adımlarla gelişiyor ve ne yazık ki bir ileri sarma düğmesi yok.

Sizi bir araya getiren şeyin, sizi bir arada tutamayacağını bilin

‘İlişkinizi Baltalayan 10 Kör Nokta’ kitabının da yazarı Dr. Gary Lewandowski’ye göre bir partnerin ilgisini çekmenize yarayan taktikler, uzun süreli bir ilişkiyi destekleyen taktiklerle aynı değil. Flört ederken “Benden hoşlanıyor mu?” sorusuna odaklanmak kolay. Ancak uzun süreli mutluluk için daha iyi bir soru “Bu ilişki bana iyi geliyor mu?” sorusu. Lewandowski, kalıcı aşk için arkadaşlık, bağlılık ve uyumluluğa dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Yüzeysel fiziksel niteliklerle dikkatinizi dağıtmayın. Bir partner bulduğumuzda heyecanlansak da da kalıcı aşk için istikrar ve güven gerekir.

Aşk bir şans değil, beceri

iHeart Radio’da sunucu Dr. Wendy Walsh’a göre kalıcı aşkın sırrı, oyunu anlamakla ilgili. Aşk şanstan çok beceriyle ilgili. Kalıcı aşk öylece olmaz. İyi iletişim becerileri ve sınırların belirlenmesini gerektirir. Yani aşk öğrenilebilir!

Bilinçli seçim yapın

Hinge’de İlişkiler Bilimi Direktörü ve ‘How to Not Die Alone: ​​The Surprising Science That Will Help You Find Love’ kitabının yazarı Logan Ury’e göre kalıcı aşkı bulmak istiyorsanız, bilinçli olarak flört etmeye başlamanın zamanı gelmiş demektir. Bu, bir adım geriye çekilip kim olduğunuz, ne istediğiniz ve öylesine flört etmenin neden işe yaramadığı üzerine kafa yormayı gerektirebilir. Sizi geride tutan kalıplar ve davranışlar neler? Çok mu seçicisiniz? Yeterince seçici değil misiniz? Bunları kendi başınıza belirlemekte zorlanıyorsanız yakın arkadaşlarınızdan geri bildirim isteyin. Flörtteki kör noktalarınızı ne kadar erken belirlerseniz, bunların üstesinden o kadar çabuk gelebilir ve hayallerinizdeki ilişkiyi o kadar çabuk bulabilirsiniz.

Partnere değil, ilişkiye odaklanın

Coffee Meets Bagel’ın kurucu ortağı Dawoon Kang’e göre bir kişiye bağlanmak yerine sevgi dolu bir ilişki kurmaya odaklanın. Birini uzun süreli partneriniz kılmayı değil, sevgi dolu bir ilişki kurmayı amaçlayın. Birini daha derinlemesine tanıdığınızda, artık ideal ilişkinizi kurabileceğiniz partner olarak görünmeyebilir size.

Ve güven; anahtar kelime!

LoveStrategies.com’un kurucusu Adam LoDolce’e göre uzun süreli aşkı bulmanın anahtarı, özgüveninizi geliştirmek, değerinizi bilmek ve kalıcı aşk formülünün üç bileşenine de sahip biriyle tanışana kadar standartlarınızı yükseltmek: Çekicilik + Uyumluluk + Arkadaşlık.